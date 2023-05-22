AFAD'da yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yer alan bilgilere Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.06 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.AFAD'DAN AÇIKLAMAAFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 19.06’da 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.