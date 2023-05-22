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İstanbul’da damat dehşeti! Düğün önce ortalığı birbirine akttı

İstanbul'da düğün öncesi toplanarak konvoy yapan gruptaki damat, eline aldığı yivsiz av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açarak terör estirdi. Konvoyda etrafa ateşin açıldığı, drift ve patinajın da yapıldığı olayda damat, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından düğünün ertesi günü evinde yakalandı. Evinde tüfekle birlikte yüzlerce fişek ele geçirilen damat, işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Ekleme: 22.05.2023 - 14:08 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da damat dehşeti! Düğün önce ortalığı birbirine akttı
İstanbul Balıkyolu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir grup güzellik uzmanı Filiz Y. ile Yusuf A.'nın düğünü için toplandı. Gruptaki bir şahıs damat Yusuf A.'ya yivsiz av tüfeği verdi. Tüfeği eline alan damat, havaya doğru defalarca ateş açtı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, grup ardından araçlarına binerek otoyola çıktı. Şahıslar burada da seyir halindeki araçtan tabancayla havaya defalarca ateş açarak adeta terör estirdi. Yol da kesen şahıslar drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak patinaj da çekti. Şahıslar o anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ESENYURT ASAYİŞ POLİSİ EVİNDE YAKALADI

Görüntülerin ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, tüfekle ateş açan damadın Yusuf A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda damadın adresini bulan polis, düğünün ertesi günü evinde yakaladı.

TÜFEK, ŞARJÖRLER VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan yivsiz av tüfeği ve 3 adet şarjör ile metal bir kutu içerisinde toplamda 197 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf A., emniyette ifadesinin alınması ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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