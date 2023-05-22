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Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala’da araştırma yapmakta olan ABD-Guatemala ortak arkeolojik araştırmasından bilim insanları yoğun bir ormanlık arazide, geçmişi M.Ö. 1000 yıllarına kadar ulaşan 417 adet Antik Maya şehri keşfinde bulunulduğunu duyurdu.

Ekleme: 22.05.2023 - 10:47 Güncelleme: 22.05.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu
ABD-Guatemala ortak arkeolojik araştırmasından araştırmacılar, Washington Post'a verdiği bir röportajda, 177 kilometrelik 'otoyollar' ile birbirine bağlanan, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan 417 şehir keşfettiklerini açıkladı.

Bu keşif, tarihçileri antik Maya uygarlığı hakkında bildiklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Bir yol ve şehir ağı, hidrolik sistemler ve tarımsal altyapı keşfi, Orta Amerika'da yaşayan toplulukların artık düşünülenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif olabilir

Yoğun bir orman örtüsü altında binlerce yıldır gizlenen yapıların gelişmiş bir radar teknolojisiyle ortaya çıkarılıp haritalandırıldığı belirtilirken ortaya çıkarılan bulguların, Amerika kıtasının tarihi hakkındaki bilinenleri değiştirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Belgeye göre bu bulgular “sosyo-ekonomik örgütlenme ve siyasi gücü” yansıtıyor. Ekip, ABD ve Guatemala'dan bilim insanlarıyla birlikte 2015'ten beri Orta Amerika'daki bölgenin haritasını çıkarıyor ve antik bitki örtüsü gibi en küçük ayrıntıları ortaya çıkarmak için arkeolojik lazer haritalamada önemli bir teknik olan lidar teknolojisini kullanıyor.

Araştırmaya göre bu teknoloji, bilim insanlarının eski barajları, rezervuarları, piramitleri, platformları, yol ağlarını ve hatta top kortlarını görmelerini sağladı.

Guatemala Şehri'ndeki San Carlos Üniversitesi'nde arkeolog ve makalenin ortak yazarı olan Enrique Hernandez, Post'a proje üzerinde daha fazla çalışma yapıldığında Mısır piramitleri kadar etkili bir tarihi keşif haline gelebileceğini söyledi.

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu
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