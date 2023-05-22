Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

İlginç olay Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Bir ağacın dalında oğul veren ve birçok kişiyi ısıran yaklaşık 20 bin arı, bölgeye çağırılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından 5 dakikada ağaçtan alındı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki bir ağacın dalında oğul veren bal arıları vatandaşları korkuttu. Cadde üzerinde birçok kişiyi ısıran arılar, bölgedekileri harekete geçirdi.Arıcı bir vatandaş aranarak yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen arıcı, özel kıyafetlerini giyerek ağaca tırmandı ve yaklaşık 20 bin arıyı 5 dakikada oradan alarak kovana koydu.Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Şahin Avcı, 'Bunlar kovandan ayrılan yavru arılar. Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama havanın rüzgarlı olması nedeniyle toplandıkları ağaç sallanınca korkarak bazı vatandaşları ısırmışlar. Biz de onları oradan alarak kovana koyduk' dedi.