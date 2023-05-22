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CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalından yaptığı yayında AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmene hakaret etti. Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekleme: 22.05.2023 - 13:22 Güncelleme: 22.05.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyon seçimde hezimete uğrarken, muhalif gazeteciler AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmene yönelik hakaret içerikli sözler sarf etmeye devam ediyor.

FATİH PORTAKAL MİLLET İRADESİNİ HİÇE SAYDI

Bunun son örneği CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal oldu. Portakal, Youtube kanalından yaptığı yayında AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmene hakaret etti, şu ifadeleri kullandı:

"Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız.

CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partililere hakaret etti | Video

Veya alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın. Bu alamayacağı bir TOGG. Onun için büyük bir hayal. Parası yok çünkü. Binemeyecek ona. Ben binebilirim. Giderim bugün TOGG alabilirim. Ama almak istemem.

Ama o alamayacağı TOGG'un önüne yatıp arabayı öpüyor."


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