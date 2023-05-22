CHP'nin 'sus' talimatı verdiği HDP'li Demirtaş Oğan Erdoğan'ı destekleyince paylaşım yaptı: Halk ayağa kalk

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin fark yiyince ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Yedili Masa, bu doğrultuda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'sus' mesajı vermişti. Seçim öncesinde hemen hemen her gün kendisini serbest bırakma vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Demirtaş, günlerdir süren sessizliğini Oğan'ın "İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklaması sonrasında bozdu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı. İlk turda hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde 50 + 1 oy şartını yerine getiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aldığı yüzde 5,17'lik oyla ikinci tura katılma şansını kaybeden ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı açıklamayla ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin fark yiyince ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Yedili Masa, bu doğrultuda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'sus' mesajı vermişti.Seçim öncesinde hemen hemen her gün kendisini serbest bırakma vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Demirtaş, günlerdir süren sessizliğini Oğan'ın 'İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz' açıklaması sonrasında bozdu.Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!' ifadelerini kullandı.