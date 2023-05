Bu güzergahları kullanacak sürücüler dikkat! Trafiğe kapalı olacak

TEM Otoyolu Hendek kavşağı ile Gümüşova arasında gerçekleşecek olan üstyapı çalışması sebebiyle saat 21.00 - 07.00 saatlerinde her iki istikamette kesimler halinde trafiğe kapanacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova arasında gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmalarının 23 Haziran Salı günü saat 21.00'da başlayacağı belirtildi.Ankara istikametinde çalışmalara başlanacağı ifade edilen açıklamada, “Adapazarı Kavşağı - Gümüşova Arası Tem Otoyolu Ve Bağlantı Yolları Üstyapı İyileştirmesi Ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi bünyesinde, O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı - Gümüşova (Kontrol Kesim No: O-4/21 ve O-4/22) arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Kuzey taşıma yolundan (İstanbul İstikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Bu çalışmanın akabinde, Kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Çalışmalar 23.05.2023 Salı günü saat 21.00'de başlayacaktır. Her gün akşam 21.00 ile sabah 07:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır” denildi.