  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BM Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı!

Birleşmiş Milletler, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti.

Ekleme: 22.05.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.05.2023 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
BM Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı!
Birleşmiş Milletler (BM), Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.


BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, 'Dün akşam hem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği hem de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne bir saldırı düzenlendi. Türkevi, BM binasının tam karşısında yer alıyor. Bu saldırıya ilişkin tepkiniz nedir?' sorusuna yazılı cevap verdi.

Haq, 'Tüm diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıları kınıyor, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

'ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, 'Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık.'açıklamasında bulunmuştu.

Özgür, 'Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur.' ifadelerini kullanmıştı.

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin bulunduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun
Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz
Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti
Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak
CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular
Sinan Oğan kararını verdi!
METE düşmana korku verecek! Gök Alp ile ateşlendi
Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'
New York'ta Türk Evi'ne saldırı!
Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, iktidarı hedef alıp tehditler savurdu
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...
Vizyon projede büyük şok! Opera binası sözleşmesi fesih edildi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekrem İmamoğlu, kendisinin engelleniyoruz iddiasını yine kendisi çürüttü
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Bu güzergahları kullanacak sürücüler dikkat! Trafiğe kapalı olacak

Bu güzergahları kullanacak sürücüler dikkat! Trafiğe kapalı olacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu