Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin önemine dikkat çekerken, Sinan Oğan'ın kendisine verdiği desteğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.'ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI'Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalif yapılar bazı arayışlar içerisine girdi. Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadı. Yalnızca, Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir talebi var. Bunlar da üzerinde düşünülebilinecek konular.1 MİLYON MÜLTECİ İÇİN DÖNÜŞ PROJESİBu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye'nin Kuzeyi'nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şuan hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.'BUNLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa'nı değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz. Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Asılsız iddialarla, siyaseti kirletmeye çalışıyor. Güya, AK Parti teröristbaşını hapisten çıkarmak için kanun teklifi vermiş. Biz terörle mücadele tarihimizde yeni bir konsept geliştirdik. Biz teröristleri sınır ötesinde de yok ettik.Bizim rakibimiz ne Kılıçdaroğlu ne CHP'dir. Rakibimiz rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Bu fark rehavete götürürse yanlış olur.DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURSDepremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek, yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek