Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili, dini, kültürü farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış 100 milyonlarca dostumuz var. Karşımda Türkiye aşıklarının temsilcilerini görüyorum.Salonlara sığmayan coşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıkdan çıkacak sonucun müjdesini veren sevginizi için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.Tarih boyunca millet olarak tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Milletimiz Cumhuriyeti kurarak güvenli bir sığınağa kavuşmuştur. Türkiye Çerkez'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Özbek'i ve Uygur'u ile başı dara düşen her kardeşimize bir esenlik yurdu olmuştur. Hamdolsun acısıyla tatlısıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik.ABD'DEKİ TÜRKEVİ'NE SALDIRINe yazık ki bunlar katillere yolu açarak onlara yardımcı oldular. Söz konusu Müslüman'ın ve Türk'ün hayatı olunca zulmü engellemek yerine hep üç maymunu oynadılar. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'de BM'nin karşısındaki Türkevine saldırdılar, camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Türkevine saldırmak size ne kazandıracak? Biz de buradan ABD'nin yetkililerine 'süratle bu teröristi bulmanız lazım' demeyecek miyiz? Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız. Biz de şimdi ABD'den bu teröristi bulmalarını bekliyoruz.Son 21'de sadece Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için gece gündüz çalışmadık. Aynı zamanda tüm kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Ecdat yadigarlarımızı yeniden ayağa kaldırdık. Dilimize, kültürümüze ve ortak medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Kardeşlerimizin her zaman imdadına koştuk. Bayrağımızı her tarafta gururla dalgalandırdık. Bu anlayışla Rumeli'den Kafkasya'ya tüm kardeşlerimizin yanlarında olduk.Nasıl ülkemizde hizmet götürmediğimiz yer bırakmadıysak Rumeli'de de her noktaya ulaştık. Rumeli'nin her çarşısını, camisini ilmek ilmek bir nakış gibi kalbimize işledik. Maruz kaldıkları onca baskıya rağmen yüreği Allah aşkıyla yanan dervişleri gördük. Rumeli'de Bursa'yı, İstanbul'u, Bakü'yü, Semerkant'ı gördük. O topraklarda tüm büyüklüğüyle Türkiye ve Türk milletini gördük.'TERÖRİSTLERLE KOL KOLA GİRDİLER'Muhalefet neyle meşgul oluyor? Onlar Rumeli ve Balkanlarla ilgili dişe dokunur hiçbir iş yapmadılar. Bizdeki muhalefetin Balkanlarla ilgili en ufak bir adımını duydunuz mu? Öyle bir dertleri de yok. Biz Rumeli'ye Balkanlara sevdalıyız sevdalı, farkımız var. Gün oldu hamburger yemek için Pensilvanya'ya gittiler. Londra'da tefecilerin kapısında nöbet tuttular. Gün oldu ülke ülke gezip Türkiye'yi Batı'lılara şikayet ettiler. Benim Rumeli'li kardeşlerimin yüreğine bakmaya tenezzül etmediler. Bunlar teröristlerle bile kol kola girdiler. Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar kalbi Türkiye için atanlarla hiç ilgilenmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bölücü terör örgütünün uzantılarıyla kol kola yürümekten çekinmiyorlar. Oy vermediler diye depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar. Bunlar emri Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz ise emri Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Milletimiz karşısına vizyonla çıkmak yerine korku siyasetiyle insanımızın oyunu almaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bunların ciğerini biliyor.'28 MAYIS YARIM KALAN İŞİN TAMAMLANDIĞI BİR MİLAT OLACAK'28 Mayıs yarım kalan bir işin tamamlandığı bir milat olacaktır sizlerle beraber. Millet olarak bizi yaralı görüp ilacımıza zehir bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları ekmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna kesinlikle düşmeyeceğiz.