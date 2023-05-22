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Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet ve onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları, seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır" dedi. Bakan Nebati, kötü niyetli oy avcılarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olduğunui ifade ederek 4 madde sıraladı.

Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
Ekleme: 22.05.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.05.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi üzerinden manipülasyona girişen muhalefet ve onun yurt dışındaki iş birlikçilerine sert çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet ve onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları, seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır.

Aynı zevat, 21 yıldan bu yana her alanda ülkemizin gücüne güç katmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin zor duruma düşeceği şeklindeki sayıklamalarını da sağda solda yaymayı adeta görev edinmiş durumdadır.

Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur.

1)Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4'lük güçlü büyümesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte emtia fiyatlarının tüm dünyada fırladığı 2022 yılında yüzde 5,6'lık büyüme kaydetmeyi başarmış, bu performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır.

2)Bugün, birçok ekonomi işten çıkarmalarla yüzleşirken, ülkemizde istihdam rakamları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Uyguladığımız politikalar sayesinde, 2023 Mart ayında yıllık 1,5 milyon kişilik istihdam artışıyla toplam istihdamımız 31,5 milyon kişiye yükselmiştir.

3)Sanayi üretimimiz, 11 ilimizde yıkımlara sebep olarak milyonlarca insanımızın hayatını doğrudan etkileyen asrın felaketine rağmen, 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydetmeyi başarmıştır. Sadece bu artış dahi, ekonomimizin ne denli sağlam bir temel üzerinde yükseldiğinin açık bir göstergesidir. Eğer aynı ölçekteki bu deprem felaketleri, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı, bu başarıyı kaydetmeleri mümkün olabilir miydi?

4)Öte yandan, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi de başardık. Kimsenin şüphesi olmasın; özellikle depremden bir miktar olumsuz etkilenecek bütçe ve borçlanma başta olmak üzere kamu maliyesi göstergelerinin yine kısa bir süre içerisinde eski seviyelerine getireceğiz. Bizler, depremzede vatandaşlarımıza asla hakaret etmiyor, gece gündüz durmaksızın afetzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyor, bunu milli birlik ve dayanışma ruhuyla, sivil toplum kuruluşlarımızın gayretli destekleriyle, milletimizle yan yana ve beraberce gerçekleştiriyoruz.

Şimdi, bu kötü niyetli kişiler, bilgisayar başında karamsar hava oluşturmaktan başka bir iş yapmayan bu şahıslar tüm ortak kazanımlarımızı sürekli yok saysalar da aziz milletimiz kimin kendisi için durmadan ve yorulmadan çalıştığını, kimin gece-gündüz ülkesi için ter döktüğünü zaten çok ama çok iyi biliyor.

Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bir küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, gizli ve açık, içeriden ve dışarıdan, sinsi ve kirli hiçbir saldırıya asla geçit vermeden yol aldığını zaten çok ama çok iyi biliyor.

Bugün, son teknolojiyle donatılmış dev Şehir Hastaneleri'ni, İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını, TOGG'ları, uyduları, Karadeniz Doğalgazını, TCG Anadolu'yu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve daha nice asırlık eserleri ülkemize kazandıran güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımız olmuştur.

Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs'ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını net bir şekilde koyacak, Türkiye Yüzyılı'na damgasını mutlak surette vuracaktır!


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