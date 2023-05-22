Ankara merkezli 5 ilde terör örgütlerine operasyon!

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Son dakika haberi... Ankara'da PKK'nın örgütsel etkinliklerine katılan 19 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüpheli olmak üzere toplam 24 şüpheliye gözaltı kararı verildi.