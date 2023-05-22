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Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı

Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, ittifaklarının 'terör örgütleriyle iş birliği yapmasına' yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi aklamaya çalışan Babacan, "HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü." diye konuştu. "Kandil PKK ayrı şeydir." diyen Babacan, "Onu gündeme getirmek doğru değil. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek bir şeyin karşılığı değil." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Ekleme: 22.05.2023 - 00:07 Güncelleme: 22.05.2023 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Terör örgütü PKK'nın ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunca Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 binden fazla oy fark yedi. Terör örgütleriyle iş birliği yapan ve göreve gelmesi durumunda terör tutuklularına ve KHK'lılara 'özgürlük' ve 'iş' vadeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde söylem değiştirdi.

Terör örgütlerinin adını 'reklam yapamam' diyerek zikretmediğini belirten Kılıçdaroğlu, milliyetçilerin oyunu almak için PKK ve FETÖ'ye meydan okudu.

Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı

Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, ittifaklarının 'terör örgütleriyle iş birliği yapmasına' yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi aklamaya çalışan Babacan, 'HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü.' diye konuştu. 'Kandil PKK ayrı şeydir.' diyen Babacan, 'Onu gündeme getirmek doğru değil. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek bir şeyin karşılığı değil.' ifadelerini kullandı.

'Kandil PKK ayrı şeydir. Onu gündeme getirmek doğru değil'

Babacan, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

'Terör örgütünü muhatap kabul etme söz konusu olamaz. HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü. İktidar bilerek bir bulamaç yapıyor. Millet İttifakı'nda 6 siyasi parti var, nokta. Hiçbir konuda hiçbir pazarlık yok. DEVA olarak her parti ile diyalog içinde olmak isteriz. Ama iş birliği yaptığımız partiler burada. İş birliği burada. Yaptığımız çalışmalar gerçekten çok kıymetli çalışmalar.

Kandil PKK ayrı şeydir. Onu gündeme getirmek doğru değil. Bu çalışmalarımıza 7. parti, 8. parti destek veriyorsa memnun oluruz. Ama destek versinler diye bir şey yazmamız ki. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek bir şeyin karşılığı değil. Parti programımızda güvenlik ile özgürlüğü sağladır dedik. Terörle mücadelede kati duruş var. PKK ile FETÖ ile mücadele edeceğiz diyoruz, hepsi yazılı burada.'
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