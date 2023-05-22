AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi bu anlamda genel çerçevede sayın Erdoğan'a destek verir. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, bölünmez bütünlüğünü, güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı ulusal güvenliği konuştuk.85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği konusunda ortak fikir belirttik. Göçmenler meselesinin önemli olduğunu, bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere ettik. Epey zamandır hükümetimiz Suriyelilerin geri dönüşü için projelerini çalışıyor. 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür.'Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor.Bizim açımızdan çok faydalı bir görüşme oldu. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili tutumunu belirleyecek.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:Türkiye'nin en önemli meselelerini değerlendirdik. Tabi aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. Değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz ve daha sonra sonuçları kendisiyle değerlendirme fırsatı olacak.