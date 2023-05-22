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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 7'li koalisyonun seçim manipülasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik: "Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Ekleme: 22.05.2023 - 14:35 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 7'li koalisyonun seçim manipülasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik: 'Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;
Saat 17'yi Sinan Bey'in açıklamasını beklemek lazım. Onun adına konuşuyor gibi olmayayım. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.

Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız. Çünkü siyaset nihayetinden toplumdan devlete doğru yapılan bir iştir. Toplumsal talebi iyi görmek lazım.

KILIÇDAROĞLU SESSİZ KALDI

Terör örgütlerinin Avrupa'daki faşistlerin çeşitli terör örgütlerinin ciddi bir şekilde bu Türkiye'ye dönük beyanlarından dolayı rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu beyanlar karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması hatta etrafında ona destek verenlerin destek açıklayan siyasilerin bu terör örgütlerinin beyanlarının üstüne koyarak işte cumhuriyeti yıkacağız yeniden kuracağız özerklik ilan edeceğiz diyorlar bir kısmı da terörist başına bir imtiyaz verilmesinden bahsediyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAYA KOYDUĞU DEĞERLERE DAHA YAKIN

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu prensiplerle daha uyumlu bir daha yakın bir yaklaşımları olduğunu değerlendiriyoruz. Ben Sinan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın bu bakımdan ikinci tur açısından Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu değerlere Cumhurbaşkanımızın özellikle tek vatan tek millet tek bayrak diye kampanyasının ana mottosu üzerinden ifade ettiği değerlere daha yakın olduğunu değerlendiriyorum.

DEPREMZEDELERE AĞIR HAKARETLER!

14 Mayıs gelene kadar milli değerlere karşı sustular. Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik peşinde. Bunlar terör örgütüne söylemediklerini halka söylediler

Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırıda bulundular. Vatandaş iradesini gasp etme çabasındalar. Biz seçim gecesi verileri bekledik.

REHAVET UYARISI

Rehavet siyaset ve toplum için tehlikelidir. Sıfırdan seçim yapıyoruz, herkes sandığa gitmeli.

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