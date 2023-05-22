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Adliye önünde hareketli anlar! Önce silah sesi duyuldu sonra... .

Dehşete düşüren olay öğleden sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na önünde meydana geldi. Havaya ateş eden bir kişi daha sonra intihar edeceğini söyledi. Hareketli anlara sebep olan silahlı şahıs, başsavcıya mektup iletilmesini istedi. İşte akılalmaz olayın detayları...

Ekleme: 22.05.2023 - 16:01 Güncelleme: 22.05.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Adliye önünde hareketli anlar! Önce silah sesi duyuldu sonra... .İstanbul'da yaşanan olay, saat 14.00 sularında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Anadolu Adliyesi protokol girişinden giren bir kişi, elindeki silahla ilk olarak havaya bir el ateş etti.

Daha sonra silahı boynuna dayayan kişi yanında getirdiği mektubun başsavcı tarafından okunmasını istedi.

Dakikalarca elindeki mektubu polis ekiplerine gösteren şüpheli, 'Bu mektup ailem için' , 'Bu mektubu devletin savcısı okuyacak' diye bağırdı.

'Ailem ve çocuklarım için bunu yapıyorum' şeklinde de bağıran şüpheli bir süre sonra elindeki mektubu yere attı.

Şüpheli çok geçmeden polis ekipleri tarafından ikna edildi.

İntihar girişimi nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı.

Adliye önünde hareketli anlar! Önce silah sesi duyuldu sonra... .





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