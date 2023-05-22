Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.42'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
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