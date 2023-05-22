Adana’da kahreden görüntü: 3 kişi korkunç şekilde can verdi!

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi boğularak hayata gözlerini kapadı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı...

Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında sulama kanalına düşen minibüsü görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Acı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı...