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7 milyon değerinde metemfetamin ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri, okul servisinde uyuşturucu madde taşındığı istihbarı üzerine harekete geçti. Kahramankazan Akıncı gişelerinde durdurulan okul servisinde piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan 23 kilo metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 22.05.2023 - 16:18 Güncelleme: 22.05.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
7 milyon değerinde metemfetamin ele geçirildi
Eroin'den bile daha tehlikeli olan metamfetamin kullanıcılarında bulantı, ağız kuruluğu, göz bebeklerinde genişleme, titremeler, kas seğirmesi, bellek kaybı, agresif veya şiddet içerikli davranışlar, duygudurum düzensizlikleri, ağız ve diş problemleri, zayıflama, deri lekeleri, bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni, parkinsona, kalıcı beyin hasarlarına, şiddetli kalp hastalıklarına hatta ölümlere neden olabiliyor.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucunun okul servisi ile nakli yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri Kahramankazan Akıncılar Jandarma noktasında F.K. ve A.A. kişilerin içerisinde bulunduğu okul servisini durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan 23 kilo 440 gram Metamfetamin maddesini ele geçirdi.

EROİN'DEN BİLE TEHLİKELİ

Metamfetamin, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik maddeden oluşuyor. Uzun süre güçlü uyarıcı özelliği dolayısıyla bir kullanımda bile bağımlılık yapabiliyor. Metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümünde piyasaya sürülüyor. Türkiye'de genel olarak kullanılan sokak adları 'Met', 'Kristal', 'Buz', 'Ateş-Buz' ve 'Metin Amca' olarak biliniyor.

İLAÇLA TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Metamfetamini kullanıldıktan 8-24 saat boyunca kişiye etki eden maddeyi düşük dozda kullanıldığında uyanıklık, enerji yoğunluğu, sinirlilik, iştahsızlık, aşırı güven gibi etkilere sebep olabiliyor. Metamfetaminin yarattığı etkiler hızlıca başlayıp, hızlıca sonlanıyor. Bundan dolayı kullanıcılar tekrarlayıcı dozlara ihtiyaç duyabiliyor. Metamfetamin; çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede dikkat dağınıklığının artması, bulantı, ağız kuruluğu, göz bebeklerinde genişleme, titremeler, kas seğirmesi, bellek kaybı, agresif veya şiddet içerikli davranışlar, duygudurum düzensizlikleri, ağız ve diş problemleri, zayıflama, deri lekeleri, bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni, parkinsona, kalıcı beyin hasarlarına, şiddetli kalp hastalıklarına hatta ölümlere neden olabilen bir madde olarak biliniyor ve şuana kadar ilaçla yapılan tedavisi bulunmuyor.
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