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136 Afgan göçmen Ağrı'dan sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ekleme: 22.05.2023 - 15:23 Güncelleme: 22.05.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
136 Afgan göçmen Ağrı'dan sınır dışı edildi
Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor...

Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi.

136 kişi ülkelerine gönderildi
Jandarma ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan en üst düzey tedbirlerin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimleri tüm hızıyla sürüyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor. Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 12 bin 623 Afganistan vatandaşı gönderildi
Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 26 charter seferi ile 4 bin 278 ve tarifeli uçuşlarla 8 bin 345 olmak üzere toplam 12 bin 623 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 38 bin 279'a ulaştı. Bu yıl Ağrı'da toplamda 1920 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana Afganistan'a 26. charter seferi Ağrı'dan gerçekleştirildi.

136 Afgan göçmen Ağrı'dan sınır dışı edildi
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