Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
CHP sıralarından milletvekili seçilen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Twitter üzerinden sert bir kavgaya tutuştu. Özcan'ın sığınmacıları hedef alan paylaşımlarını 'Nazi kafası' olarak nitelendiren Yeneroğlu, "Kamu görevi yapması asla kabul edilemez, yeri akıl hastanesi ya da cezaevi olmalıdır. Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir." dedi. Özcan ise Yeneroğlu'na verdiği yanıtta, "1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Twitter hesabından algı dolu bir paylaşım daha yaptı. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğunu öne süren Özcan, '10 yıl sonra 20 milyon terörist demek' şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özcan'ı sert sözlerle hedef aldı.
Yedili Masa'da 'mülteci' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Özcan'ın sığınmacılarla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya attığını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek suç işlediğini beliren Yeneroğlu, 'Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!' dedi.
'Özcan'ın görevden uzaklaştırılması gerekir'
Özcan'ın vatandaşları yanılttığını dile getiren Yeneroğlu, 'Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir' ifadelerini kullandı.
Özcan'ın görevden uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, 'Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir.' diyerek sözlerini noktaladı.
CHP'li Özcan, Yeneroğlu'na verdiği yanıtta '1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur.' şeklinde yazdı.
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