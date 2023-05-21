Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi

Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Twitter hesabından algı dolu bir paylaşım daha yaptı. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı olduğunu öne süren Özcan, '10 yıl sonra 20 milyon terörist demek' şeklinde skandal ifadeler kullandı.Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özcan'ı sert sözlerle hedef aldı.Özcan'ın sığınmacılarla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya attığını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek suç işlediğini beliren Yeneroğlu, 'Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!' dedi.Özcan'ın vatandaşları yanılttığını dile getiren Yeneroğlu, 'Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir' ifadelerini kullandı.Özcan'ın görevden uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, 'Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir.' diyerek sözlerini noktaladı.CHP'li Özcan, Yeneroğlu'na verdiği yanıtta '1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur.' şeklinde yazdı.