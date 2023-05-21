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Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş

14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP, afet gölgesine adeta kin kustu. Yapılan yardımlar haram edildi, sosyal medyadan hakaretler yağdı. Yaşnan bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik buluşmasında söz alan depremzede genç Hacer Özgün yapılan çirkin saldırıları eleştirdi. Özgün, "Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtiyordu. Bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize oy için yardım etmiş, aşırı üzgünüm." diye konuştu.

Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Ekleme: 21.05.2023 - 00:49 Güncelleme: 21.05.2023 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. '28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız.' diyen bir gencin de yer aldığı buluşmada Başkan Erdoğan'ın, 'Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun.' ifadesini kullandığı görüldü. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

DEPREMZEDE GENCİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Program sırasında söz alan depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tan geldiğini aktaran Hacer Özgün, devlet ve millet olarak yanlarında oldukları için Erdoğan'a teşekkür etti. İlk kez oy kullandığını ve böyle bir lidere oy verdiği için gururlu, mutlu olduğunu söyleyen Özgün, oy kullanma sürecinden sonra, 15 Mayıs sabahı sosyal medya platformlarından depremzedelere hakaretler yapıldığını ifade etti.

'ONLAR BİZE OY İÇİN YARDIM ETMİŞ'

CHP'nin depremzedelere nefret kusmasını eleştiren Özgün, 'Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtiyordu. Bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize oy için yardım
etmiş, aşırı üzgünüm.' diye konuştu.

'SİZ MİLLETİMİZİN YANINDASINIZ'

Erdoğan gibi bir lidere oy verdiği ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatılacağını bildiği için çok gururlu hissettiğini aktaran Özgün, 'Hiç kimse kötülüğe kapılmasın, deprem bölgelerindeki seçmenler de asıl kimi seçmeleri gerektiğini en güzel şekilde gösterdiler. 'Yardım yok.' demek doğru değildi. Bu acıyı, felaketi yaşayan insanlar seçtiysek, biz biliyoruz da gördük seçim günü. Herkes de 28 Mayıs günü tekrar görecek, buna eminim. Biliyorum ki siz milletimizin yanındasınız biz de bu hak davada sizin yanı başınızda olacağız.' dedi.

'KARDEŞLERİMİZE BÜTÜN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Erdoğan da Özgün'e teşekkür ederek, 'Her şeyden önce bunlardan bir tanesi malum tutuklandı, sonra serbest bırakıldı fakat daha sonra itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Şundan bir defa emin olacaksınız; onlar isteseler de istemeseler de Erdoğan iş başında olduğu süre içinde biz AFAD'ımızla, her şeyimizle bu depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz ve bunu mümkün olduğunca daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretindeyiz' ifadelerini kullandı.

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