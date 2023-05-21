Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem...
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı
AFAD, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 21:56'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük:3.8 (Ml) Yer: Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-21 Saat:21:56:16 TSİ Enlem:37.787 N Boylam: 36.389 E Derinlik:8.07 km
Büyüklük:3.8 (Ml) Yer: Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-21 Saat:21:56:16 TSİ Enlem:37.787 N Boylam: 36.389 E Derinlik:8.07 km
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