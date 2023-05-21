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Erdoğan'dan depremzedelerin çadırların suyunu kesen muhalefete tepki: Bir gecede faşist oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60 günde bitireceğiz" sözü verdiği ve muhalefetin temeli atılmadı dediği Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Depremzedelere bedava ev vereceğiz" diyerek vaatlerde bulunan muhalefetin düşük oy alınca çadırların sularını kestiğine vurgu yapan Erdoğan 'Bir gecede faşist oldular' diyerek Yedili Masa'ya tepki gösterdi.

Erdoğan'dan depremzedelerin çadırların suyunu kesen muhalefete tepki: Bir gecede faşist oldular
Ekleme: 21.05.2023 - 17:33 Güncelleme: 21.05.2023 - 18:04 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'dan depremzedelerin çadırların suyunu kesen muhalefete tepki: Bir gecede faşist oldular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60 günde bitireceğiz" diyerek söz verdiği Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin temeli atılmadı dediği Defne Devlet Hastanesi 57 günde tamamlandı.

Açılışın töreninde önemli açıklamalarda bulunan ve "Depremzedelere bedava ev vereceğiz" diyerek vaatlerde bulunan muhalefetin düşük oy alınca çadırların sularını kestiğine vurgu yapan Erdoğan 'Bir gecede faşist oldular' diyerek Yedili Masa'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız.

Bir tanesi çıkmış üç ayda ne yapıyorsun diyor. Bay Kemal Eğer sende yüz varsa, karakterin varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Bizde bunlar gibi akşam yala sabah yalan yok.

Bize dediler ki burada Kılıçdaroğlu yüzde 90 ay aldı. Siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Biz ayrım yapamayız. Böyle bir şey bizim dinimizde de kitabımızda da yok.

Temel atıldıktan sonra neler söylendiğini hepimiz biliyoruz. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası.

Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalışarak tamamladılar. Gereken donanımları süratle yerine yerleştirerek karşınıza yüzümüz ak bir şekilde çıktık.

Biz temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat yürütenler daha sonra gerçek ortaya çıkınca sessiz kaldı. Türk siyasetinin hastalığı maalesef budur. Kendisi iş yapmaz yapana mani olur. Bak eser burada. Atalar ne diyor. At binenin, kılıç kuşananın.

Defne ile birlikte tüm hastanelerimizin şimdiden Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum.

Bedava ev vadedenler nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular. ‘Çadırların sularını bile kesmişler. Hani bunlar herkesi kucaklayacaktı, nasıl oldu da bir gece de bahardan kara kışa geçtiler. Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler.’ Tüm hırslarını ve hınçlarını depremzedelere yüklediler.
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