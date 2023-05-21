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Beyaz Gazete
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Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, katıldığı canlı yayında, Zafer Partisi ile kurdukları ATA İttifakı'nın dağıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Özdağ'ın kararına saygı duyarım. Sinan Oğan da dilediği şekilde hareket edebilir" diye konuştu.

Ekleme: 21.05.2023 - 19:27 Güncelleme: 21.05.2023 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

Seçim öncesi, ikinci tura kalma şansını kaydeden ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, geride kalan gün Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ise aynı gün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek ittifak görüşmesi yaptı.

Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir

ATA İttifakı'nı oluşturan iki partiden biri olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, katıldığı canlı yayında, Zafer Partisi ile oluşturdukları ittifakın dağıldığını açıkladı.

Halk TV canlı yayınına konuk olan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Öz, 'Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Özdağ'ın kararına saygı duyarım. Sinan Oğan da dilediği şekilde hareket edebilir' diye konuştu.

Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir

'Bir karar vermek zorundaydık, milli iradeye baskı olmaz'

Öz'ün açıklamaları şöyle:

'ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir.

Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz.'
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