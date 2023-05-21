Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım TRT Haber'de katıldığı programda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yol haritasına ilişkin çarpıcı eleştiriler yaptı.Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerinde sürekli U dönüşü olduğunu belirten Yıldırım, 'U dönüşü yapanlar hiçbir zaman bir yere gidemezler. Her kim ajans değişikliği yaptıysa veya parlak fikirler ihdas ettiyse, Kemal Bey'e iyilik değil kötülük yapıyor.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama aday olan insanların kısa süre içinde 'zikzak' çizmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını söyleyen yıldırım şöyle devam etti:'Bu milletin aklıyla alay etmektir. 14 Mayıs'tan önce İzmir Marşı, sonrasında Mehter Marşı, yer mi bu millet? Neysen o , milliyetçi dersen aslı var çakmasıyla mı uğraşacak millet.'