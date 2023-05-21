Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle buluştu, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Sizler hayata yeniden sarıldınız. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Sizler insanımızı Kürt, Türk, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz.Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri vardır. Şu anda alana gelen kardeşlerimizin sayısı 30 bin... Hatay'da benim çok mitinglerim oldu. Zaman oldu 100 bin kişiyle Hatay'da miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen gümbür gümbür buraya toplandığınıza göre demek ki kalpten kalbe bir yol vardır.21 yıllık iktidarımız döneminde milletimize tepeden bakan olmadık. Tehdit etmedik. Ayrıştıranlardan değil birleştirenlerden olduk. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. Biz siyasi tercihlerinden ötürü kimseyi aşağılamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden dolayı hakir görmüyoruz.Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizi, onları siyasi tercihlerinden dolayı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik.CHP'nin trolleri ne derse desin devletiniz burada.Defne Devlet Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır' dedi, bunlar zavallı. Bunların hayatında herhangi bir eseri yok.Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Bay Bay Kemal teröristlerle el ele kol kola dolaşıyor. Bunlardan ülkeye fayda olmaz.Millet meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek iradesini beyan etti. Milletimiz eski sisteme dönüş istemediğini açıkça ortaya koydu.Teröristlerle el ele kol kola gezenlere yol vermeyeceğiz. Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj kaset kumpası yapanlara güven olur mu?'