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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te vatandaşlarla buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
Ekleme: 21.05.2023 - 19:52 Güncelleme: 21.05.2023 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Haftaya pazara sandıkları patlatıyor muyuz? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep'in siz gençlerine inanıyorum. Şu anda alanda 100 bin kişi var.

Bayramda teslim ettiğimiz ilk köy evleri çalışmalarımızın hızını gösteren bir örnekti. 319 bini 1 yıl içinde bitecek şekilde toplam 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.

Ekim-Kasım ayından itibaren kalıcı konutların teslimini başlatıp, şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.

Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti. Önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirleri arasında Gaziantep'i en önlerde göreceğiz.

28 MAYIS MESAJI: ASIL RAKİBİMİZ CHP GENEL BAŞKANI DEĞİL...

28 Mayıs'ın ikinci tur seçimlerinde tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyoru. Bütün dost, ahbap ve yakınlarınızı sandığa götürmeniz lazım. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavet, zafer sarhoşluğudur. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız.

Kardeşlerim; Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz, Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü bir şekilde sahip çıkalım ki, CHP Genel Başkanı'na hezeyan sergileyecek fırsatı vermeyelim.

Aklınca CHP Genel Başkanlığını korumaya çalışıyor... Seçim gecesi sabaha kadar 'öndeyiz' diyerek milleti kandırmaya kalktıklarını unutmadık. Kasetle genel başkan olanın, kasetle rakip tehdit edenin, yalan ve iftirayla siyaset yapanın seçim gecesi de elbette böyle olacaktır.

CHP'NİN DEPREMZEDELERE ZULMÜNE TEPKİ: KALDIKLARI YERDEN ÇIKARTILANLAR KAYMAKAMLIKLARA BAŞVURSUN!

Gözlerini depremzede vatandaşımıza diktiler, öyle şeyler söylüyorlar ki insanlıkla bağdaşmaz. Kaldıkları yerden çıkartılan depremzedelerimiz kaymakamlıklara başvursun. Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim ayrılmadan suyu bağladılar.

TOKİ ya da özel sektörü teşvikle konut arzını hızlandıracak tedbirler alacağız.
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