Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık." dedi.Erdoğan, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'ndaki konuşmasında, deprem bölgesindeki ilk ziyaretine tekrar gençlerle başlamak istediğini belirtti."Sizlerden aldığımız enerjiyle destekle Adıyaman'ıyla Kahramanmaraş'ıyla Hatay'ıyla Gaziantep'iyle Malatya'sıyla Sivas'ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden itibaren bölgede olduklarını dile getirdi.Erdoğan, "Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.Bakanlarla kurumlarla belediyelerle sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlerin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergilediği özverili çalışmaların yakın şahidi olduklarını söyledi."Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz.'TEKNOFEST gençliği' dedik. Sadece son etkinlikteki yarışmalara 1 milyon gencimizin iştirak ettiği haberiyle sevindik. 'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık. 'Özgüven sahibi gençlik' dedik. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında onların başarılarıyla gururlandık. Bugün de burada 1500 gencimizle birlikteyiz."Adıyaman'da kütüphanesiyle, atölyeleriyle, spor alanlarıyla, derslikleriyle, Özbek çadırlarıyla adeta bir hayat okulu kurulduğunu belirten Erdoğan, kültür, eğitim ve destek kampının çocukların ve gençlerin hem eğitimlerine destek verdiğini hem de onları hayata hazırladığını kaydetti.Gençlerin gözlerindeki ışıltının kendilerine daha çok çalışma, büyük mücadelelere girme azmi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor." şeklinde konuştu.Mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini, bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimin yeniden hak ettiği yere getirildiğini belirten Erdoğan, kamptaki etkinliklerin bile gençlerin çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeterli olduğunu söyledi."Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki alternatifli eğitim imkanlarını sadece genişletmekle kalmayacak aynı zamanda dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den, artık hem kendi evlatları hem de dışarıdan yetişmiş bireyler için cazip bir ülke haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım beraberce şekillendireceğiz. Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak vazifem sizlere hayallerinizi, en kolay şekilde hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır."Gençliklerini ülkenin zor zamanlarında yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, kendilerinden önceki neslin ise çok daha zor şartlarda mücadele verdiğini aktardı.Bir önceki neslin de Milli Mücadele nesli olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Vatan topraklarını hangi şartlarda düşmandan kurtardığımızı, son devletimiz cumhuriyetimizi nasıl kurduğumuzu unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca da neler yaşadığımızı hatırımızdan asla çıkarmamalıyız. Bunun için tarihine, ecdadına, değerlerine, kültürüne bağlı bir gençliğin öneminin altını her fırsatta çiziyoruz. Nereden geldiğimizi bilmezsek nerede durduğumuzu da nereye gittiğimizi de bilemeyiz. Çok değil, çeyrek asır öncesinin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin arasında adeta çağ farkı olduğunu bilmezsek niçin 'Türkiye Yüzyılı' dediğimizi kavrayamayız.Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Gençlerimizden isteğim, elinizin altındaki sınırsız bilgi kaynaklarını doğru ve güvenilir referanslara dayalı olarak tüm bu söylediklerimi teyit etmek için kullanın. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki söylediklerimizin eksiği var, fazlası yok."Bazılarının siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yaptığını, bunu başaramayınca da her türlü çirkefliği sergiliyor olabildiğini dile getiren Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. En büyük eserimizin de işte bugün burada olduğu gibi sizlerin hayatın her alanında gelişiminize fırsat sağlamak olduğuna inanıyorum. Mecliste artık sizlerin yaşlarında temsilcileriniz var. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin arasından çıkacak temsilcileri de parlamentoda göreceğiz. Tek başına bu bile bizim gençlerimize ne kadar güvendiğimizin, inandığımızın işaretidir." diye konuştu.Başkan Erdoğan, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.