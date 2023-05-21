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Beyaz Gazete
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Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında katıldığı bir mitingdeki anlara yer veren Soylu, CHP'nin oy toplamak adına takındığı maskelere atıfta bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun takiyeye soyunmasına atıfta bulunan Soylu, "Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Allah nasip ederse Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz." dedi.

Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
Ekleme: 21.05.2023 - 00:01 Güncelleme: 21.05.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turu için 'milliyetçilik' maskesini takınırken, geçmişte de birçok kez mütedeyyin kesimin oyunu alabilmek adına takiyeye soyundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bu maskesine atıfta bulundu.

'Ayasofya'ya cumaya gittim geleceğim' başlığıyla yaptığı paylaşımda katıldığı bir mitingdeki anlarına yer veren Soylu, 'Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Allah nasip ederse Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz. Oraya kadar geldiler' dedi.

Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
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