Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim

Türkiye geçtiğimiz pazar 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunluğu elde etmesini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi birinci bitirmesi takip etti. Yasa gereği ikinci tura uzayan seçimlerde vatandaş 28 Mayıs tarihinde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında tercih yapacak.Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na masa ortaklarının inkar çabalarına rağmen PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor.PKK'nın Avrupa'daki yapılanmalarına yasal görünüm vermek için kurulan “Avrupa Kürt Demokratik Toplumları Kongresi" 'KCDK-E' Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç paylaştıkları destek mesajıyla Kandil'in ikinci turdaki adayını ilan ederek, Avrupa'da oy kullanacak seçmeni sandığa davet etti. Örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarından destek bulan Göksungur, Kılıçdaroğlu için oy kullanma çağrısında bulundu. 28 Mayıs'ta zafer halayları çekmeyi hayal eden Göksungur şöyle devam etti:"İkinci turda başta Kürtler olmak üzere Aleviler, kadınlar Avrupa'da yaşayan sol sosyalist demokratlar gençler, Türkiye'nin kaderini belirleyerek ikinci tur diktatörü devirme seçimlerinde bir oyluk canı olan diktatörü devirerek, 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi bir kez daha yıkacağımızın ilanını vermeye davet ediyorum."KCDK-E Başkanlarından Yüksel Koç da yayımladığı mesajda Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'nın verdiği desteği ilan etti. Masa ortaklarının her fırsatta inkar ettiği desteği ifade eden Koç, "Erdoğan'ın birinci turu kazanamamasını sağlayanlar da bizleriz." şeklinde konuştu.