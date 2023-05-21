'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...

Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı olan Oktay Yaşar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yer aldığı gerekçesiyle Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İNCE'YE KUMPASMemleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıkmıştı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlenmişti.KUMPAS'IN ALTINDAN CHP GENÇLİK KOLLARI ÇIKTIFETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven ve ekibi üzerinde gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edilmişti. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koçak yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Ethem Gürbaş'ın da olduğu 19 şüpheli tespit edilmiş, şüphelilerden 14'ü gözaltına alınmıştı.