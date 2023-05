Yurt dışı seçmenleri ikinci turda oy vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, gazetecilere, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.Türkiye'de oy kullanmak için iznini seçim dönemine denk getirdiğini belirten Barış, 'Güzel Türkiye'mize az önce giriş yaptık. Memleketim Kırşehir'e gideceğiz. Vatanımıza geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz.' dedi.Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti. Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.ABD ve Kanada'da oy verme işlemi başlıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD'de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak. Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.Kanada genelinde de Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi, yerel saatle saat 8.00'de başlayacak. Kanada'da yaşayan Türk vatandaşları, başkent Ottawa'daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver'daki Türkiye Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecekler. Kanada'daki dört diplomatik temsilcilikte gerçekleşecek oy verme işlemi, 24 Mayıs günü yerel saatle 22.00'de sona erecek.Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan sandıklarda oy kullanmıştı.ABD'de bu yıl ilk defa, New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde, Türkevi binası dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da ek seçim yerleri oluşturulmuştu. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde söz konusu yerlerde açılan ilave sandık merkezleriyle, uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırılmıştı.YSK verilerine göre, ABD'de 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde ABD genelindeki sandıklarda 53 bin 40 seçmen oy kullanmıştı.