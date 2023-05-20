Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 39 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.