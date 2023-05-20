Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın

Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba açıklamalar geldi. 7'li koalisyondaki çelişkilere dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Ağıralioğlu, Engin Altay'a da "Kimin kulağının çekildiğini gördünüz" yanıtını verdi. Ağıralioğlu ayrıca "Kandil’i basacağız diyorlar. Bende diyorum ki Kandil’de kimse kalmadı. Çoğu Suriye’ye YPG’ye gitti. Geri kalanı da masanızda oturuyor. Kandil’i basacağınıza masayı basın. " diye ekledi.

Türkiye 14 Mayıs'taandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek..Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına 40sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi. 7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, '14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!' şeklinde konuştu.Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaorğlu'na oy vermediğini söylerken 'Kime oy vereceğinizi de açıklamış oldunuz' ifadelerine 'Ben lafı yarım söyledim, tamını milletimiz bilir.' diye cevap verdi.Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunmayı da ihmal etmedi;Ağıralioğlu 'İlk turda kazanacağız' dediniz tutmadı. '%58 ile alırız, Tayyip Bey 42 ile mağlup olur' dediniz tutmadı. 'Parlamento çoğunluğunu alırız' dediniz tutmadı. 'Birinci parti oluruz, başbakan oluruz' dediniz tutmadı. '300'ü geçeriz' dediniz tutmadı. 'İkinci turda bombalar patlar, 'power bank'leri hazır tutun elektrikleri kesecekler. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar' dediniz tutmadı. 'Oylarımız çalındı' dediniz tutmadı. Ya hu seçimleirn nihayete ermesine 2 saat kala 'kazandık' dediniz tutmadı.' diye ekledi.Ağıralioğlu 7'li koalisyonun 'milliyetçilik' söylemine de değindi. Sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu 'Bu aralar Milliyetçiliğe başladılar. Kandil'i basacağız diyorlar. Bende diyorum ki Kandil'de kimse kalmadı. Çoğu Suriye'ye YPG'ye gitti. Geri kalanı da masanızda oturuyor. Kandil'i basacağınıza masayı basın.' şeklinde konuştu.