Terör elebaşı Salih Müslim kirli planı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri sonrasında 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Öte yandan terör örgütlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye üzerinde yürüttükleri kirli planları deşifre eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayına Kandil'den gelen desteğe bir de terör örgütü PYD eklendi. Terör örgütü PYD'nin Eş Genel Başkanı Salim Müslim itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki seçimlerin bir fırsat olduğu değerlendirmesinin yanı sıra 'Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz' diyerek kirli planlarını deşifre etti.2016'dan beri Türkiye'nin Afrin'de yaptıklarını görüyoruz diyen Salim Müslim, '2016'dan beri zaten Türk ordusu, Türk faşizmi hep sahadadır zaten. Afrin'de, orada burada yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu sandıkta ilk defa böyle bir şans geliyor. Tarihte zaten böyle diktatörler seçimle falan gitmemiştir. Bir nokta vardır. Eğer gerçekten sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz' diyerek Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında nefret dolu söylemlerde bulundu.Bu açıklamaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dağ paylaşımında, ''28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve 'Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.