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Beyaz Gazete
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PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki

İkinci tur seçimlerinin bir fırsat olduğunu belirterek "Erdoğan'ı sandıkta yenerse tüm intikamı almış oluruz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu destekçisi PYD elebaşı Salih Müslim'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "28 Mayıs PYD ve Kılıçdaroğlu'nun tükendiği gün olacak" dedi.

PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Ekleme: 20.05.2023 - 23:21 Güncelleme: 20.05.2023 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı.

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde bitirdi. Ancak yüzde 50 artı 1'lik oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı.

Seçimini ikinci turuna sayılı günler kala, Kandil ve muhalefet cephesi çeşitli yollarla nefret ve kinlerini göstermeye devam ediyor..

Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri aşağılayan muhalefetin ardından terör örgütü PKK/YPG de 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak istediklerini duyurdu.

Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlardan rahatsız olduklarını belirtti

YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütü PKK'nın yurt dışından propaganda yapan televizyon kanalı Medya Haber'de yayınlanan konuşmasında Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı başlattığı askeri harekatlarla ilgili rahatsızlıklarını ortaya koydu.

'İkinci turda Erdoğan'ı sandıkta devirirsek intikam almış olacağız'

“2016'dan beri Türk Ordusu hep sahada” diyen Müslim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna gönderme yaparak “Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat bu sandıkta ilk defa böyle bir şey geliyor.” diye konuştu.

Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek “Bunu sandıkta yenebilirsek bütün bunların intikamını almış oluruz bir kişiden.” ifadesini kullandı.

Hamza Dağ'dan sert tepki

Müslim'in bu açıklamalarını sosyal medya hesabından yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepkisini dile getirdi.

Dağ, 28 Mayıs'ın PYD ve Kemal Kılıçdaroğlu için umutların tükendiği gün olacağını vurguladı.

'28 Mayıs PYD ve Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak'

Dağ şu ifadeleri kullandı:

28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve “Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz
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