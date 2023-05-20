PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! 'Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor'
7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünden de destek gelmeye devam ediyor. Daha önce örgütün elebaşları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için destek mesajları paylaşmış ve " AK Parti-MHP faşizminden kurtulmak için oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin." açıklamalarında bulunmuşlardı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman'dan geldi.
14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdüyor.
BİR ELEBAŞINDAN DAHA DESTEK
PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında, 'Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.' ifadelerini kullandı.
'MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI'
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.
Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, 'Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı' diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.
KIZILELMACI TURANCI ERDOĞAN'A KARŞI KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE DEVAM!
Terörist Kalkan şunları söyledi: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.
MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!
Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler' dedi.
PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK
İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, 'En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz' diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.
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