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Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında vefat etti.

Ekleme: 20.05.2023 - 14:00 Güncelleme: 20.05.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Türk müzik camiası gelen acı bir haberle yıkıldı.

Sevilen isimlerden birisi olan Nuri Sesigüzel, hayatını kaybetti.

Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazesi yarın
Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

İbrahim Tatlıses duyurdu
Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim."

Kızından açıklama
Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek, "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek." dedi.

Başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nursi Sesigüzel kimdir
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 1 Temmuz 1937'de doğan sanatçı, ortaöğrenimden sonra eğitimini yarıda bırakarak müzikle ilgilenmeye başladı. Sesigüzel, sanat hayatına İstanbul Radyosunun 1961'de açtığı yarışmayı kazanarak adım attı.

"Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu" türküleriyle altın plak kazandı.

Sinema oyunculuğuna 1963'te "Kara Yılan" filmi ile adım atan sanatçı, 1964'te Fabrikanın Gülü, 1966'da "Kara Tren", 1969'da "Aşk Türküsü", "Mahallenin Namusu", 1970'de "Kaderin Oyunu" adlı filmlerde rol aldı.

Usta sanatçı 1966'da "Geceler Yarim Oldu" ve "Burçak Tarlası", 1968'de ise "Kara Sevda" filmlerinin müziklerini yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla 1975'te Film-San Vakfını kuran Sesigüzel, 1977’de "Bir Yiğit Gurbete Gitse" filminde oynadı.
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