Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Cumartesi gününün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün olması bekleniyor. Hava durumu raporlarına göre 20 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da hava 19 derece olacak. Hava bulutlu olacak ve yer yer yağış gerçekleşecek.
Cumartesi günü için plan yapan kişiler “Bugün sonu hava durumu nasıl olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hava durumu raporları günlük ve 5 günlük olarak Meteoroloji tarafından paylaşılıyor. 20 Mayıs Cumartesi günü yurt genelinde bulutlu ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir Cumartesi günü olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Ege Bölgesi'nde 2 ila 4 derece artması ve Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik tahmin edilmiyor.
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Fakat Yağış beklenen Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırklareli, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari, Van ve Isparta çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması durumunda; ani sel, su baskını, yerel olmak üzere dolu, yıldırım, hortum ve ulaşım sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya'nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Cumartesi günü bölge genelinde yerel olmakla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BURSA 11°C, 21°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 14°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 18°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 14°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölge geneline parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak sağış olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 16°C Öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 24°C Bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C Cumartesi günü yer yer çok bulutlu
MUĞLA 11°C, 26°C Yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ADANA 16°C, 24°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 24°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 24°C Bugün parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 15°C, 27°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde Cumartesi gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar konusunda uyarılıyor.
ANKARA 10°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 18°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 18°C Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BOLU 8°C, 20°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 10°C, 21°C İç kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AMASYA 11°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 22°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde (Malatya dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 17°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 15°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11°C, 19°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 26°C Bugün parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 18°C, 24°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu
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