Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Cumartesi günü için plan yapan kişiler “Bugün sonu hava durumu nasıl olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hava durumu raporları günlük ve 5 günlük olarak Meteoroloji tarafından paylaşılıyor. 20 Mayıs Cumartesi günü yurt genelinde bulutlu ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir Cumartesi günü olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Ege Bölgesi'nde 2 ila 4 derece artması ve Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik tahmin edilmiyor.Fakat Yağış beklenen Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırklareli, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari, Van ve Isparta çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması durumunda; ani sel, su baskını, yerel olmak üzere dolu, yıldırım, hortum ve ulaşım sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya'nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Cumartesi günü bölge genelinde yerel olmakla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BURSA 11°C, 21°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 14°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 18°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 14°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge geneline parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak sağış olacağı tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 16°C Öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 24°C Bugün parçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR 15°C, 28°C Cumartesi günü yer yer çok bulutluMUĞLA 11°C, 26°C Yer yer çok bulutluBatı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ADANA 16°C, 24°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 18°C, 24°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 24°C Bugün parçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 15°C, 27°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinde Cumartesi gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar konusunda uyarılıyor.ANKARA 10°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 11°C, 18°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 18°C Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 9°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BOLU 8°C, 20°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU 10°C, 21°C İç kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutluOrta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.AMASYA 11°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluTOKAT 12°C, 22°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 17°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinde (Malatya dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.ERZURUM 7°C, 17°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 15°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutluVAN 11°C, 19°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.DİYARBAKIR 13°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 26°C Bugün parçalı ve çok bulutluSİİRT 18°C, 24°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu