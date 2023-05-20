  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...

Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Bölücü', Mehmetçik'e ise 'Katliamcı' diyen FETÖ'nün yayın orgnaı Taraf Gazetesi'nin eski yazarı Yüksel Taşkın, CHP'den İzmir Milletvekili olmuştu. Birinci sıradan ödül gibi aday gösterilen Taşkın'a mahkemeden başka bir davadan kötü haber geldi.

Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Ekleme: 20.05.2023 - 15:09 Güncelleme: 20.05.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
CHP İzmir 1.sıra Milletvekili adayı olarak Meclis'e giren Yüksel Taşkın, Atatürk'e, 'Bölücü', Mehmetçik'e ise 'Katliamcı' demişti. FETÖ'nün kapatılan gazetesi Taraf'ta uzun süre yazarlık yapan Yüksel Taşkın, Mehmetçik'e 'Katliamcı' diyen bildiriye imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevinden ihraç edilen Taşkın, işe iade davası açmıştı. Mahkeme Taşkın'ı reddetti.


Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...

CHP VE HDP'NİN YAN YANA GELEBİLECEĞİ ORTAM OLUŞTURULMALI

Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı 'Sağ Kemalizm' başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanmıştı: 'Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür.' Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti. Yüksel Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu da ortaya çıkmıştı.

İŞE İADE TALEBİ MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, 2015'te gerçekleşen ve birçok güvenlik görevlisinin şehit düştüğü hendek olayları sırasında PKK'lı teröristlerle mücadele eden asker ve polisleri 'katliamcı' olarak niteleyen akademisyenlerin bildirisine imza atanlardan biri olarak hafızalarda yer edindi. Yüksel Taşkın, bildiriye attığı imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki kamu görevinden ihracıyla ilgili işe iade talebiyle açtığı davada PKK irtibatı nedeniyle haksız bulundu. CHP'li milletvekili Taşkın'ın işe iade talebi özel yetkili Ankara İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız
Yurt dışı seçmenleri ikinci turda oy vermeye başladı
AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama.
'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 'En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak.'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!