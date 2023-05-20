'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!

Muhalif kişilerin skandal sözleri ile yakın zamanda gündeme gelen ‘Spaces' sohbet odasında bir skandal daha yaşandı.'Jahrein' mahlaslı yayıncı Ahmet Sonuç'un içinde bulunduğu Twitter sohbet odasında, 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğiyle ilgili İslam düşmanlığı içeren konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar vatandaşlar tarafından tepki topladı...BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF ALMIŞLARDI!Başörtülüleri hedef alan söylemlerde bulunan bir kişi, ‘Bir on gün susun seçimi alalım. Baykal'ı mezardan çıkartıp başörtülü tokatlattıracağız.' denilmiş ve bu söylemler vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.İSLAM DÜŞMALIĞI İLE BİR KERE DAHA GÜNDEMDELER!‘Osman' mahlaslı kullanıcı hakkında bulunan kullanıcılar, muhalif olduğu bilinen ‘Spaces' odasında bir kere daha islam düşmanlığını dile getirdiler.Osman mahlaslı kullanıcı hakkında konuşan kişiler, ‘Sen Müslüman mısın Osman?', ‘Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba.' ve ‘Rabia olabilir adı.'gibi söylemlerde bulundular.