  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!

'Jahrein' mahlaslı yayıncı Ahmet Sonuç'un içinde bulunduğu Twitter sohbet odasında, 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğiyle ilgili İslam düşmanlığı içeren konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar vatandaşlar tarafından tepki topladı!

'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Ekleme: 20.05.2023 - 01:25 Güncelleme: 20.05.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Muhalif kişilerin skandal sözleri ile yakın zamanda gündeme gelen ‘Spaces' sohbet odasında bir skandal daha yaşandı.

'Jahrein' mahlaslı yayıncı Ahmet Sonuç'un içinde bulunduğu Twitter sohbet odasında, 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğiyle ilgili İslam düşmanlığı içeren konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar vatandaşlar tarafından tepki topladı...

BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF ALMIŞLARDI!

Başörtülüleri hedef alan söylemlerde bulunan bir kişi, ‘Bir on gün susun seçimi alalım. Baykal'ı mezardan çıkartıp başörtülü tokatlattıracağız.' denilmiş ve bu söylemler vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.

İSLAM DÜŞMALIĞI İLE BİR KERE DAHA GÜNDEMDELER!

‘Osman' mahlaslı kullanıcı hakkında bulunan kullanıcılar, muhalif olduğu bilinen ‘Spaces' odasında bir kere daha islam düşmanlığını dile getirdiler.

Osman mahlaslı kullanıcı hakkında konuşan kişiler, ‘Sen Müslüman mısın Osman?', ‘Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba.' ve ‘Rabia olabilir adı.'gibi söylemlerde bulundular.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama.
'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 'En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak.'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?'
Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı
YSK Resmi sonuçları açıkladı: Erdoğan 49,52 ile birinci sırada
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşecek
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından Anıtkabir'de sert müdahale
Başkan Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuşuyor
Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!