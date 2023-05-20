HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur destekleri gelmeye devam ediyor.Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek İkinci yüzyıl için kararını verecek.Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha ortaya çıktı.İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek son gelen açıklamalara gün gibi ortada...PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pevin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.Faşizm ve demokrasi arasında tercih yapacaklarını savunan Pervin Buldan şunları söyledi;'Faşizm ile demokrasi arasında tercih yapacağımız bu fırsatı 28 Mayıs'ta hepimiz özenle ve önemle ele almak durumundayız. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde faşizmi göndermek ve demokrasiye kazandırmak üzere hareket etmemiz ve bu anlamda hepimizin sandıklara gitmemiz, faşizme kaybettirmemiz açısından önemli olacaktır.'Açık açık Kılıçdaroğlu'na oy için sandığa gidilmesi gerektiğini isteyen Pervin Buldan, 'Ben Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, failli meçhul yakınlarına seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şöyle yazıyor. Şili'de, Arjintin'de, öteki ülkelerde kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek.' iddiasında bulundu.CHP'li Canan Kaftancıoğlu da MLKP'li teröristi 'Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' ifadeleriyle selamlamıştı.