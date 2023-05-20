  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor

İngiliz gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi gidişatı tersine çevirmeye çalıştığını belirtti. Muhalefetin çaresizlik sinyalleri verdiği ifade edilirken, "Tabanın morali bozuk" denildi.

Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor
Ekleme: 20.05.2023 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İkinci turda kazanma hesapları yapan Kılıçdaroğlu, bu kez milliyetçi oylar şeklinde tarif edilen kesimin desteğini arıyor.

Milliyetçi tutum İngiliz gazetesinin radarında
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur öncesi milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu, 'Terörü bitireceğim, mültecileri göndereceğim.' şeklinde mesajlar veriyor.

İngiltere merkezli Financial Times, CHP Lideri'nin mevcut konumunu 'Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor' başlığıyla ele aldı.

'28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor'
Kılıçdaroğlu'nun, 'tüm mültecileri evlerine gönderme' vaadiyle cumhurbaşkanlığı kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekildi:

'Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi, 28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilk turda oluşan oy boşluğunu doldurmayı hedefliyor.'

'Çaresizlik sinyalleri veriyor'
Diğer taraftan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna da söz konusu haberde dikkat çekildi:

'CHP'nin eski bir milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun sağa kaymasının 'çaresizlik sinyalleri' verdiğini ve sonunda geri tepeceğini söyledi.'

Kılıçdaroğlu'na üç tavsiye
İsmi açıklanmayan vekil, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura az bir süre kala nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini anlatırken, 'Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor.' dedi.

Tabanın morali bozuk
İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi:

'Kılıçdaroğlu seçim gecesi çıkıp kendi zafer konuşmasını yapsaydı anlatıyı yönetebilirdi ama bunun yerine tam bir başarısızlık hikayesine dönüştü. Artık muhalefetin stratejisi morali bozuk tabanı sağlamlaştırmayı içermeli.'

Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız
Yurt dışı seçmenleri ikinci turda oy vermeye başladı
AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama.
'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 'En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak.'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?'
Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı
YSK Resmi sonuçları açıkladı: Erdoğan 49,52 ile birinci sırada
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşecek
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!