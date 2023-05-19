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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı: Erdoğan'a sevgisiyle tanınmıştı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Kumluca'ya yaptığı ziyarette evine konuk olduğu 73 yaşındaki Zülfiye Ceylan da yerli otomobili inceledi gözyaşlarını tutamadı.

Ekleme: 19.05.2023 - 23:48 Güncelleme: 20.05.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı: Erdoğan'a sevgisiyle tanınmıştıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı 06 TR 2071 plakalı Togg, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada 'Gemlik Mavisi' aracın her detayını merakla inceleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı: Erdoğan'a sevgisiyle tanınmıştı

Aracı inceleyen İsmail Uluşar, gazetecilere, aracın yerli ve milli olmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

Uluşar, 'Çok güzel bir araç, yakıt ve özellik yönünden diğer araçlardan çok farklı. Fiyat olarak daha uygun. Herkesin alabileceği bir araç, vatana millete hayırlı olsun.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı: Erdoğan'a sevgisiyle tanınmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Kumluca'ya yaptığı ziyarette evine konuk olduğu 73 yaşındaki Zülfiye Ceylan da yerli otomobili inceledi.

Togg'u görünce duygulu anlar yaşayan Ceylan aracın üretilmesinde emeği geçenlere dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı: Erdoğan'a sevgisiyle tanınmıştı

Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel işler yaptığını belirterek 'Biz eskiden yokluk içinde kuyruklarda bekledik. Şimdi ise benzin kuyruğu değil, Togg'u almak için sıra bekliyoruz. Bugünleri de gördüm, çok mutluyum.' diye konuştu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

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