  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

Seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, bir anda dümeni milliyetçiliğe kırdı. Bu doğrultuda yeni danışmanlarla yol yürüme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı CHP'lileri çıldırtacak cinsten. CHP Genel Başkanı'nın yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. Nasıranlı, paylaşımlarının yayılması ile temizlik operasyonuna başladı.

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
Ekleme: 20.05.2023 - 12:09 Güncelleme: 20.05.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
Seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Yüzde 50+1'in çok ufak bir fark ile geçilememiş olması ile seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda, 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz. Kayyum uygulamasını kaldıracağım.' diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın, Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olduğu ortaya çıktı. Nasıranlı yaptığı paylaşımlarda, CHP'yi yererken, Erdoğan'ı ise övmüştü. Paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçen Nasıranlı, paylaşımlarını silmeye başladı.


CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'U' DÖNÜŞÜ


Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası milliyetçilik oyununa başladı. Masaya vurarak sert konuşmalar yapan, beka sorununu ikinci turda oy kaygısı ile hatırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi kitlesinin de inanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan HDP'den de, milliyetçilik oyununa başlayan Kılıçdaroğlu'na uyarılar gelmeye başladı.

DANIŞMANLARINI DA DEĞİŞTİRDİ


İkinci turda milliyetçi oyları alabilmek için hiçbir masraftan da kaçmayan Kılıçdaroğlu, danışmanlarını da yeniliyor. İlk turda, Selahattin Demirtaş ve PKK'ya yeşil ışık yakan mesajlar veren Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri kazanabilmek için yeni danışman kadrosu ile yola devam ediyor.

BAŞDANIŞMANI CHP'LİLERİ ÇILDIRTACAK! ERDOĞAN, FANATİĞİ ÇIKTI...

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı oldu. Cevdet Nasıranlı'nın Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüldü. Birçok paylaşımında CHP'yi yeren Nasıranlı, Erdoğan'ı ise yere göğe sığdıramadı.
Nasıranlı, yazılarının fark edilmesi sonrası paylaşımlarını silmeye başladı.

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

İşte Nasıranlı'nın bazı paylaşımları:
'Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı.'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

'O halkın, bizim adamımız. O uzun adam halkın temsilcisi.'

'Senaryoları bozan Recep Tayyip Erdoğan.'

'Gezide başarılamayanlar bugün Kürtler üzerinden başarılmak isteniyor.'

'Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi izlemeye devam...'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'
Financial Times'ın Kılıçdaroğlu analizi: Çaresiz muhalefet, milliyetçi kartını oynuyor
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız
Yurt dışı seçmenleri ikinci turda oy vermeye başladı
AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama.
'Jahrein' mahlaslı yayıncının içinde bulunduğu sohbet odasında skandal sözler!
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 'En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak.'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!