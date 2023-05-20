CHP'liler çıldıracak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Erdoğan fanatiği çıktı! 'Darbe gecesi nereye saklandın Kemal?'

Seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Yüzde 50+1'in çok ufak bir fark ile geçilememiş olması ile seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda, 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz. Kayyum uygulamasını kaldıracağım.' diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın, Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olduğu ortaya çıktı. Nasıranlı yaptığı paylaşımlarda, CHP'yi yererken, Erdoğan'ı ise övmüştü. Paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçen Nasıranlı, paylaşımlarını silmeye başladı.Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası milliyetçilik oyununa başladı. Masaya vurarak sert konuşmalar yapan, beka sorununu ikinci turda oy kaygısı ile hatırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi kitlesinin de inanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan HDP'den de, milliyetçilik oyununa başlayan Kılıçdaroğlu'na uyarılar gelmeye başladı.İkinci turda milliyetçi oyları alabilmek için hiçbir masraftan da kaçmayan Kılıçdaroğlu, danışmanlarını da yeniliyor. İlk turda, Selahattin Demirtaş ve PKK'ya yeşil ışık yakan mesajlar veren Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri kazanabilmek için yeni danışman kadrosu ile yola devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı oldu. Cevdet Nasıranlı'nın Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüldü. Birçok paylaşımında CHP'yi yeren Nasıranlı, Erdoğan'ı ise yere göğe sığdıramadı.Nasıranlı, yazılarının fark edilmesi sonrası paylaşımlarını silmeye başladı.'Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı.''O halkın, bizim adamımız. O uzun adam halkın temsilcisi.''Senaryoları bozan Recep Tayyip Erdoğan.''Gezide başarılamayanlar bugün Kürtler üzerinden başarılmak isteniyor.''Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi izlemeye devam...'