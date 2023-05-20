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Beyaz Gazete
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Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için geri sayıyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için amansız bir algı operasyonu kuran Batı medyası, 14 Mayıs'ta Türk halkının kararını vermesinin ardından geri adım attı. Seçime sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin analizler peş peşe gelirken, ABD merkezli Foreign Policy dergisi çarpıcı bir yazı yayımladı. Başkan Erdoğan'ın zaferini kabul eden dergi, yeni dönemi işaret etti.

Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Ekleme: 20.05.2023 - 15:32 Güncelleme: 20.05.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Dünyanın gözü Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde. 14 Mayıs öncesinde Batı medyası tarafından pompalanan 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetinin ardından birer birer geri adım atan yayın organları, ikinci turu mercek altına alıyor.

'ABD YENİ BİR 5 YILA HAZIR OLMALI'

15 Mayıs'tan bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıklarda elde ettiği zafer analizlere konu olurken ABD'li Foreign Policy dergisi çarpıcı ifadelere yer verdi. Daha önce Türkiye demokrasisine ve skandal başlıklar ve kapaklarla saldıran Batı medyası artık Türkiye'nin yeni dönemini konuşuyor.

Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!

'Türkiye seçimleri dünya için ne anlama geliyor?' başlıklı analizde Foreign Policy, çarpıcı ifadeler kullandı. FP yazarlarının söylemlerine yer verilen analizde Başkan Erdoğan'ın birinci turdaki güçlü galibiyetine yer verildi.

'HEPİMİZ YANILDIK'

'Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık' ifadelerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın çoğunluğun oyunu kazandığının altını çizdi. İkinci turda iki adayın kaldığını belirten FP, adaylıktan çekilen isimlerin oylarının Başkan Erdoğan'a kaydığını söyledi.

'BIDEN'IN BAŞI AĞRIYACAK'

ABD'nin önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye hazırlaması gerektiğini belirten FP, seçim sonucunun NATO için 'can sıkıcı' olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce 'NATO'ya koşulsuz bağlılık' sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.

'Erdoğan'ın zaferi Biden yönetimi için iyi olmayacak' ifadelerini kullanan FP, Batı yanlısı ve dışa bağımlı bir politika yürütme söz veren Kılıçdaroğlu'nun karşısında geri adım atmayan bir Erdoğan'ın 'ABD ve NATO'nun başını ağrıtacağını' söyledi. Washington'ın Erdoğan'la çalışmaktan başka çaresi olmadığına yer verilirken, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak kritik rolüne de dikkat çekildi.

'TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir kontrol gücü olduğuna değinilen yazıda başta Rusya ile olmak üzere ciddi bir arabuluculuk rolü olduğuna da yer verildi. Yazıda 'ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı var' mesajının altı çizilirken ABD'nin Türkiye'nin bağımsız duruşunu kabul etmesi gerektiğine de yer verildi.
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