Başkan Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIBaşkan Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in vefat haberini alır almaz sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamıştı. Erdoğan, 'Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullanmıştı.