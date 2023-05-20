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Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. 28 Mayıs’tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız
Ekleme: 20.05.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.05.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti;

Sevgili genç kardeşlerim, Hazreti Mevlana 'Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar' diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız. Birçoğunuzla aynı yaştayız. Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik.

Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık. Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz.

'DÜNYA İLE REKABET EDEBİLECEĞİNİZ PLATFORMLARA SAHİBİZ'
Sayısı 208'e çıkan üniversitelerimizle, 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1.249 AR-GE merkezimizle hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. 1 milyonu aşkın gencimizin yarıştığı TEKNOFEST ile potansiyelinizi sergileyebileceğiniz, dünya ile rekabet edebileceğiniz platformlara sahibiz. Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil; tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz.

Tüm bunları sizin için yaptık; sizlerin desteği, gayreti, alın ve fikir teriyle başardık. 28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız.


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