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Antalya’da korkunç cinayet ! Eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Antalya’da Ceylan Sümer (30) uzaklaştırma kararı bulunan eşi Metin Sümer (32) tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde sırtından ve boynundan defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Ekleme: 20.05.2023 - 20:34 Güncelleme: 20.05.2023 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da korkunç cinayet ! Eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdüKorkunç cinayet Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 sokak üzerinde medyana geldi. Sokak üzerinde bulunan sitenin 4'üncü katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin Sümer eşi aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Ceylan Sümer ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesini ardından mutfaktan ekmek bıçağı alan Metin Sümer, eşinin boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Ardından yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

ÇOCUKLARI BALKONDAN YARDIM İSTEDİ

Cinayetin ardından 4 çocuğu balkona çıkarak çığlıklar atarak komşulardan yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları genç kadını kanlar içerisinde gördü. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlendi

Cinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya’da korkunç cinayet ! Eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Cinayet anında evde bulunan Sümer çiftinin çocukları İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) görevlilerce teslim alındı. Öte yandan yapılan incelemede cinayet zanlısı Metin Sümer'in uzaklaştırma kararının olduğu ve Ceylan Sümer'in sık sık karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. En son şikayetinde ise Metin Sümer'e uzaklaştırma verildiği öğrenildi. Talihsiz
kadını cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da korkunç cinayet ! Eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdü
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