Antalya’da korkunç cinayet ! Eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Korkunç cinayet Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 sokak üzerinde medyana geldi. Sokak üzerinde bulunan sitenin 4'üncü katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin Sümer eşi aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Ceylan Sümer ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesini ardından mutfaktan ekmek bıçağı alan Metin Sümer, eşinin boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Ardından yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.Cinayetin ardından 4 çocuğu balkona çıkarak çığlıklar atarak komşulardan yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları genç kadını kanlar içerisinde gördü. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlendiCinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Cinayet anında evde bulunan Sümer çiftinin çocukları İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) görevlilerce teslim alındı. Öte yandan yapılan incelemede cinayet zanlısı Metin Sümer'in uzaklaştırma kararının olduğu ve Ceylan Sümer'in sık sık karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. En son şikayetinde ise Metin Sümer'e uzaklaştırma verildiği öğrenildi. Talihsizkadını cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.